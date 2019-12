BCP e EDP ditam perdas pelo terceiro dia na Bolsa de Lisboa

O vermelho volta a marcar a negociação na bolsa nacional pelo terceiro dia, apesar de as perdas serem ligeiras. O PSI-20 está a ser condicionado pelo recuo dos títulos do BCP e da EDP, com a recuperação da Galp Energia a travar perdas maiores.

Na Europa, os principais índices bolsistas seguem entre ganhos e perdas ligeiras, com os investidores expectantes face aos desenvolvimentos em torno da guerra comercial, mas também relativamente às eleições no Reino Unido que acontecem esta quinta-feira.

“O comportamento das bolsas europeias será um pouco binário, perante os eventos que marcarão o resto da semana: a reunião de hoje da Fed, a reunião do BCE e as eleições britânicas amanhã, mas sobretudo o processo negocial sino-americano até ao fatídico dia 15”, antecipava o BPI no se diário de bolsa antes da abertura do mercado.

O PSI-20 recua 0,05%, para os 5.146,21 pontos, com seis títulos positivos, e os restantes 12 em queda. Já o Stoxx 600 — referência para as ações europeias — segue com ganhos ligeiros de 0,08%.

A praça bolsista nacional está a ser condicionada sobretudo pelas perdas do BCP. As ações do banco liderado por Miguel Maya recuam 0,78%, para os 19,20 cêntimos.

Também a EDP dá o seu contributo negativo, com os seus títulos a perderem uns ligeiros 0,08%, para os 3,678 euros.

Em contraciclo, referência para a Galp Energia que recupera após perdas de mais de 2% na sessão anterior. As suas ações somam 0,56%, para os 14,295 euros.

(Notícia atualizada às 8:25)