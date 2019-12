O que é preciso para Portugal ser mais competitivo? Educação

Portugal estagnou na competitividade. Não subiu nem desceu no “The Global Competitiveness Report 2019″, do Fórum Económico Mundial (WEF, na sigla em inglês), mantendo-se na 34ª posição, o que é um problema para uma economia que precisa de crescer. É preciso, para dar um novo impulso ao país, investir mais na educação. Só assim será possível ter trabalhadores qualificados capazes de pôr Portugal a concorrer com as nações mais desenvolvidas do mundo.

“Existe cada vez mais necessidade inovar” para aumentar a competitividade do país, isto numa altura em que economia mundial se prepara para um abrandamento, salientou António Brochado Correia, territory senior partner da PwC, no jantar-debate sobre os resultados divulgados recentemente pelo WEF, realizado em Braga. E também é preciso, cada vez mais, “ter mão-de-obra qualificada”, notou.

Encontrar profissionais qualificados está a ser um desafio em Portugal, havendo cada vez mais setores a queixarem-se da dificuldade em preencherem quadros com trabalhadores especializados — havendo mesmo quem recorra à contratação além-fronteiras. A resposta para este problema está na formação. Ou melhor, na aposta na educação.

“Não há nenhum país no mundo desenvolvido e competitivo onde a educação não tenha um papel primordial”, alertou António Brochado Correia, criticando a falta de investimento nesta área.

Enquanto no WEF Portugal manteve a posição no ranking deste ano, no estudo da International Institute for Management Development (IMD), escola suíça que mede a competitividade das nações, perdeu seis posições face ao ano passado, recuando para 39.º lugar entre 63 países. Segundo o senior partner da PwC, “os fatores adjacente a este descida prendem-se essencialmente com o desinvestimento na educação”.

População envelhecida. Subsídios à natalidade não chegam

Portugal ainda tem mais de 10 milhões de habitantes, mas, em breve poderá baixar dessa fasquia — o INE estima que isso aconteça em 2033. A população está envelhecida, sendo mesmo uma das mais velhas do mundo, com a taxa de natalidade a manter-se muito baixa, o que terá impacto negativo na economia.

Segundo o relatório elaborado pelo Fórum Económico Mundial prevê-se que em 2030, na Europa, 16,5% da população mundial tenha mais de 60 anos. Por outro lado, o continente africano é o que mais contribui para o crescimento da população mundial.

“Já não é a Ásia que mais contribui para o crescimento da população (…) África tem o índice de fertilidade de 5,6 crianças por cada mulher em idade fértil”, refere António Brochado Correia. Contrariamente a Portugal que tem um índice de apenas 1,3.

O senior partner da PwC considera que para minimizar este problema, colocando o país numa situação ainda mais débil, é preciso agir. E para aumentar a taxa de natalidade não são os subsídios que vão fazer a diferença, mas sim “criar melhores condições de vida às pessoas”. E isso passa, em parte, por aumentar o número de creches públicas.