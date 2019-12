Com a chegada do novo ano, chegam novos desejos e desafios. A pensar nisso, a Ironhack vai lançar dois novos curso no arranque de 2020, de web development e data analytics, procurando formar profissionais em duas das profissões que mais irão crescer, segundo o World Economic Forum, a programação e a análise de dados.

“Verifica-se uma escassez de recursos especializados nas áreas tecnológicas, pelo que há um enorme potencial de reconversão profissional. Apostar em educação em tecnologia é, por isso mesmo, cada vez mais, o rumo para um futuro de sucesso com oportunidades de progressão de carreira e salários competitivos. O novo ano é um excelente mote para fazer este reset“, refere Álvaro González, diretor-geral da Ironhack Lisboa, em comunicado.

Tendo em vista aqueles que procuram adquirir novas competências a nível tecnológico e com isso mudar o seu percurso profissional, inclusive, a Ironhack abre candidaturas até ao dia 25 de janeiro para a segunda edição dos bootcamps de web development e data analytics.

No curso de web development, os alunos irão aprender as bases do desenvolvimento web e a construção de experiências únicas para o utilizador, recorrendo a várias linguagens de código e, a cada três semanas, desenvolvem um projeto com as ferramentas ensinadas. Por sua vez, no curso de data analytics, os estudantes vão conseguir compilar, avaliar e interpretar dados para promover o desenvolvimento sustentável dos negócios, treinando a visão analítica com competências em programação e estatística.

Estando os bootcamps desenhados para qualquer pessoa com ou sem conhecimento na área tecnológica, de modo a conseguirem ingressar na Ironhack e estudar uma destas duas áreas, os candidatos deverão apenas ter mais de 18 anos, um domínio intermédio da língua inglesa e cumprir um trabalho prévio de preparação com 60 horas de fundamentos básicos sobre web development ou data analytics, conforme a inscrição que fizeram.

Cursos em part-time

Tendo em conta que “mudar de carreira pode ser uma decisão assustadora quando implica dar um passo atrás e começar de novo”, a Ironhack leciona os cursos a tempo parcial. “Os nossos cursos em regime part-time são ideais para pessoas que pretendem, de facto, mudar de carreira, mas não podem simplesmente desistir do seu trabalho e deixar de ter um rendimento mensal”, diz Álvaro González.

Os cursos realizam-se das 19h00 às 22h00, segunda e quarta-feira ou terça e quinta-feira (dependendo da vertente selecionada), e sábado das 10h00 às 17h00. Têm uma duração de 24 semanas e uma carga de 400 horas, sendo que ambos vão arrancar a 11 de fevereiro — cada um com um custo total de 7.500 euros, podendo ser pago em mensalidades até 30 meses.

Emprego quase garantido

No final dos dois cursos, os alunos contarão ainda com o apoio da Ironhack para integrarem o mercado de trabalho. Ao organizar a “Hiring Week“, a escola promove uma semana em que recrutadores de diversas empresas conhecem e entrevistam os alunos recém-formados, trazendo-lhes, assim, a possibilidade de terminarem o curso já com uma vaga de emprego em vista.

Os cursos da Ironhack têm uma taxa de empregabilidade, até três meses depois dos alunos terem concluído o curso, na ordem dos 88%. Já foram formados mais de 130 alunos desde que chegou, há quase um ano, a Lisboa, sendo o bootcamp com o crescimento mais rápido em Portugal.