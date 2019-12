Taxa de sucesso no ensino profissional nunca foi tão alta

São cada vez mais os alunos do ensino profissional que concluem os cursos nos três anos previstos, elevando esta taxa de conclusão dentro do “prazo” para os 63%, diz o Público (acesso pago). Este número mostra mesmo que a taxa de sucesso destes estudantes nunca foi tão alta.

Os dados mais recentes publicados pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), referentes ao ano letivo 2017/2018, mostram que cerca de 19.500 estudantes do ensino profissional terminaram os cursos em três anos, uma melhoria face a 2014/2015, em que tinham sido 15.600. Estes 19.500 alunos correspondem a 63% dos inscritos no ensino profissional, um número que “tem vindo a aumentar gradualmente”.

O mesmo relatório da DGEEC mostra que, entre os anos letivos 2014/2015 e 2017/2018, a taxa de abandono do ensino profissional baixou dois pontos percentuais: em 2017/2018, 12% dos alunos que tinham entrado numa destas formações três anos antes, abandonaram-nas sem conclusão.

Os números são mais positivos nas escolas profissionais privadas do que nas públicas. Enquanto na rede de escolas do Estado 59% dos alunos completam o curso nos três anos previstos, no setor privado esse valor é dez pontos percentuais mais elevado.

Mas também se conclui que, tal como no ano passado, os alunos que no ensino básico foram desviados para outras ofertas educativas, devido ao acumular de chumbos, são os que têm menos sucesso nos cursos profissionais do ensino secundário.