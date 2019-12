A startup StudentFinance.com levantou 1,15 milhões de euros numa ronda de financiamento seed liderada pela Mustard Seed Maze e pela Seedcamp (investidores da Revolut e da TransferWise), e que conta também com coinvestidores como José Neves (Farfetch), Nuno Sebastião (Feedzai), Rolf Schrömgens (Trivago), Juan Urdiales e Felipe Navio (cofundadores e co-CEO do Jobandtalent), e os empreendedores em série Carlos Oliveira e Will Neale.

O investimento vai ajudar a empresa a escalar o projeto de Income Share Agreements (ISA) na Europa, através de uma solução de inteligência preditiva e da criação de uma infraestrutura de serviços. O modelo de Income Share Agreement é disruptivo no sentido de permitir o acesso a qualidade superior, substituindo um modelo baseado no pagamento por acesso para um modelo com base na performance.

“Estamos orgulhosos e incrivelmente entusiasmados por ter este calibre de investidores. Acreditamos que a nossa missão de tornar a educação acessível, enquanto a transformamos num modelo com base em outcomes, protegendo a redução de custos dos estudante”, explica Mariano Kostelec, cofundador e CEO of StudentFinance, citado em comunicado.

Na equipa fundadora da StudentFinance.com fazem parte membros que estiveram na fundação da plataforma de aluguer de quartos para estudantes Uniplaces. Na génese da empresa estão parceiros da área da educação focados em skills muito procuradas no mercado. Estima-se que existam mais de um milhão de vagas por preencher em papéis ligados a tecnologia nos Estados Unidos e mais de 700 mil na Europa.

O financiamento será usado para construir tecnologia e a infraestrutura de dados que possibilite fornecer às escolas parceiras a plataforma de gestão e serviços para oferecer Income Share Agreements aos seus estudantes. A startup servirá de suporte a mais de 500 estudantes em 2020.

Fundada em 2019 por Mariano Kostelec, Marta Palmeiro, Sérgio Pereira e Miguel Santo Amaro, a ideia da startup surge no processo de construção da Uniplaces, no qual os fundadores perceberam o skills gap e a falta de acesso de estudantes e empregados a programas de upskilling e reskilling.