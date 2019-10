A Codacy acaba de fechar uma ronda de financiamento no valor de 7 milhões de euros (7,7 milhões de dólares), confirmou o ECO. A ronda liderada pela Join Capital, conta com as participações da EQT Ventures e das portuguesas Armilar Venture Partners, Faber Ventures e Caixa Capital.

“Queremos focar-nos no segmento enterprise, que já é um segmento no nosso portefólio”, diz Jaime Jorge, CEO e cofundador da Codacy, ao ECO. A ronda servirá também para continuar a desenvolver a qualidade do software e expandir a equipa de engenheiros e de marketing e vendas, acrescenta o founder.

“Lisboa continua a ser um foco e cada vez somos mais remote friendly. Otimizamos para talento e não para localização”, explica o responsável.

Fundada em 2014, a Codacy desenvolveu um software as a service (SaaS) que tenta resolver o problema de não standardização e pobre qualidade de software, que cria enormes dificuldades técnicas e gera gaps de produtividades às empresas na entrega de produto. Em linhas gerais, a Codacy criou um produto que permite aos developers corrigir linhas de código ao mesmo tempo que estas são criadas.

Por dia, a plataforma da startup analisa mais de 30 mil milhões de linhas de código enviadas por uma carteira de mais de 450 clientes, incluindo empresas como Norwegian Cruise Line, Barracuda, PetSmart, Delivery Hero, Angie’s List, Genesys, Toptal, e O.C. Tanner (estas empresas viram uma poupança de tempo de 90% no processo de revisão de código, avança a Reuters).

Com uma equipa que ronda os 50 trabalhadores, a Codacy quer continuar a crescer e planeia contratar e expandir globalmente, ainda que o seu principal mercado seja os Estados Unidos (que asseguram 60% do revenue da empresa). Com esta ronda, a startup de Jaime Jorge e João Caxaria já levantou, em rondas de financiamento, um total de 14 milhões de dólares.