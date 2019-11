Ironhack: dd tc*? Ou como aprender a programar

Fundada em 2013, escola de programação espanhola tem captado a atenção, tanto de alunos privados como de empresas que, cada vez mais, procuram cursos de programação para formar os seus trabalhadores.

É o novo must. Formar ou re-formar trabalhadores, ensinando-lhes código ou programação, é uma das tendências a nível mundial. Em Lisboa, um dos players tem sotaque espanhol e pegada no mundo inteiro: está já em Madrid, Barcelona, Miami, Paris, Amesterdão e São Paulo. A ideia de fundar a Ironhack surgiu no final de 2013, quando […]