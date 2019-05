“O défice de recursos especializados nas tecnologias da informação é um problema que afeta vários mercados e Portugal, por se estar a posicionar como um hub de empreendedorismo e tecnologia na Europa, também enfrenta este desafio. Estima-se que, em 2020, existirão 15 mil postos de trabalho por preencher no país. O “Acertar o Rumo” pretende ajudar a responder a esta necessidade das empresas e a dar novas oportunidades a profissionais de outras áreas”, é com base nesta explicação de Paula Gomes Costa, da Critical Software, que a mesma empresa retoma em setembro o programa.

Mais 25 pessoas, além das 150 já formadas em edições anteriores, vão ter a oportunidade de mudar o percurso profissional e ingressar na área das tecnologias da informação. O programa formativo, que vai capacitar novos profissionais, é composto por três trimestres de fase letiva, lecionada pelos docentes do departamento de engenharia informática da Universidade de Coimbra, seguindo-se um estágio remunerado de 12 meses numa das várias empresas parceiras, como a Present Technology, a Everis e a AIRC.

“A Critical Software assume a liderança deste projeto, por acreditar que também as empresas podem ajudar a resolver os desafios da sociedade. Assim, além de colmatar esta lacuna no mercado, quisemos dar uma alternativa a profissionais que não conseguiram ou não quiseram prosseguir com as carreiras nas suas áreas, para que pudessem explorar uma oportunidade num setor muito promissor”, acrescenta Paula Gomes da Costa.

Pessoas com formação superior concluída, no mínimo licenciatura (independentemente da área da formação), com conhecimentos Tecnologias de Informação na ótica do utilizador e de inglês podem candidatar-se até 17 de junho.