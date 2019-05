Define-se como a maior feira de capital humano de Angola, estando previstas mais de 20 mil pessoas no evento. A Feira do Talento 2019 regressa a Luanda, com uma mostra de empregadores, palestras, consultoria profissional e workshops.

A 30 de maio, um dia antes do arranque da iniciativa, a Jobartis, principal plataforma online de emprego na região e responsável pela organização do evento, organiza uma Feira Virtual, que acreditam “vai ajudar a incrementar o alcance das vagas de emprego, atraindo candidaturas de angolanos que não conseguem marcar presença no evento, ou que estão localizados noutros países e que podem estar interessados em voltar”.

Além disso, Angola está entre os principais destinos escolhidos pelos portugueses para emigrar.

Este espaço online foi também pensado para as empresas, que podem ter um stand virtual, agendar streaming de vídeos para partilhar informações, assim como acesso a chats de grupo (para dar mais informações sobre a empresa e responder a questões) e privados (para conversas com possíveis candidatos).

De acordo com a organização, “o evento contará novamente com a presença de empregadores que estarão a mostrar as melhores práticas de recursos humanos em Angola, bem como os melhores talentos existentes no mercado” e lembra que “o mercado de trabalho angolano tem cada vez mais talento qualificado e especializado. O país continua a oferecer oportunidades para empregadores e candidatos e tem um mercado laboral em constante evolução. Apesar de a crise ainda não ter sido ultrapassada — há analistas que antecipam uma nova recessão este ano –, as perspetivas começam a melhorar e as empresas a olhar para o mercado laboral para oportunidades presentes e futuras”.

A Feira do Talento Jobartis 2019, que tem lugar entre 31 de maio e 2 de junho, conta com o apoio do Ministério da Administração Pública Trabalho e Segurança Social de Angola e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.