Recebeu um email? Talvez tenha sido escrito por um robô

O grupo brasileiro Elife acaba de lançar o BuzzMail Smart Replies, uma ferramenta que usa inteligência artificial para responder a emails, criada para otimizar a produtividade no relacionamento e atendimento com os clientes.

O serviço usa a tecnologia de redes neurais (modelos computacionais inspirados pelo sistema nervoso central que são capazes de aprender e reconhecer padrões), o que faz com que sugira uma lista de respostas mais prováveis para os emails recebidos. E quanto mais utilizado for mais precisas passam a ser as respostas.

O método de funcionamento, criado com base em inteligência artificial, é simples, afirma a empresa em comunicado. “A ferramenta faz a leitura da pergunta, analisa o histórico de respostas que já foram enviadas e que são coerentes ao padrão de questões feitas, e a inteligência artificial passa a sugerir as respostas mais “prováveis” de resolverem as dúvidas dos utilizadores. (…) A funcionalidade é especialmente útil para os novos analistas, que irão escolher as suas respostas a partir de uma base já previamente aprovada por outros colaboradores. Para além de poderem selecionar uma das interações sugeridas, também é possível editá-las para melhorar a performance da ferramenta”, explicam.

A Elife tem ainda outras ferramentas que servem de apoio ao atendimento, é o caso do Analytics e Dashboard do BuzzMonitor, que permitem visualizar os resultados dos atendimentos e, assim, analisar o que pode ser melhorado. A empresa desenvolveu também bots para o Facebook, Amazon e Google, que dão respostas em tempo real a todas as questões dos consumidores.