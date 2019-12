Luís Vicente é o novo CEO da Eleven Sports

Luís Vicente é o novo CEO do Grupo Eleven Sports, assumindo funções a partir de 15 janeiro do próximo ano. O português vai, assim, substituir Marc Watson, que continuará a trabalhar na liderança do grupo enquanto executive chairman.

No currículo conta com uma passagem pela FIFA, onde trabalhou na implementação de novas tecnologias, gaming, dados e estratégias de conteúdos, para além de experiência na indústria desportiva e 25 anos de trabalho no campo da inovação, crescimento comercial e envolvimento de marcas com atletas, equipas e órgãos governamentais, refere a Eleven Sports, em comunicado.

Luís Vicente trabalhou ainda com algumas das marcas mundiais líderes em futebol e automobilismo, ocupando cargos de liderança no Manchester City, Valência FC, e prestou orientação estratégica ao Real Madrid, AC Milan, Premier League, La Liga, Red Bull, Ferrari, Lotus e A1GP. Iniciou a carreira no mundo da gestão de talentos, onde representou vários atletas, desde Luís Figo a Ronaldo Nazario.

“A minha missão será ajudar a empresa na trajetória de crescimento da Eleven Sports, democratizar ainda mais a nossa oferta e dar aos fãs a oportunidade de aproveitarem os melhores momentos desportivos com a Eleven Sports. Estou muito entusiasmado por começar este desafio”, diz Luís Vicente, citado em comunicado.

O novo CEO vai, assim, substitui Marc Watson, que continuará a trabalhar na liderança do Grupo Eleven Sports enquanto executive chairman e diretor de Conselho de Administração da Aser Ventures. "O Luís tem uma extraordinária paixão por inovação e novas tecnologias (…) e é a pessoa certa para elevar a Eleven Sports ao próximo nível e estamos muito felizes por recebê-lo no grupo", diz Marc Watson.