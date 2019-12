Revista de imprensa internacional

O mundo acordou com a notícia da capitalização bolsista da Inditex em máximos de dois anos, contrariamente à taxa diretora do Banco Central do Brasil que bateu um novo mínimo histórico. Na tecnologia, o fundador da Huawei acredita que Espanha terá uma das melhores redes 5G da Europa. Nos transportes, o regulador de aviação chinês está preocupado com as alterações feitas ao Boeing 737 Max, enquanto o Japão estreou o primeiro navio movido a hidrogénio.

Cinco Días

Capitalização bolsista da Inditex em máximos de dois anos

Depois de os resultados trimestrais terem superado as expectativas, o Grupo Inditex disparou mais de 5% em bolsa, o que elevou a capitalização bolsista para os 93.875 milhões de euros, o valor mais alto dos últimos dois anos. O pico anterior tinha sido em dezembro de 2017, altura em que se bateu os 95.000 milhões. Esta valorização tornou Amancio Ortega ainda mais rico. Leia a notícia completa no Cinco Días (acesso livre, conteúdo em espanhol)

Valor Econômico

Taxa diretora do Banco Central do Brasil em novo mínimo histórico

O Comité de Política Monetária (Copom) cortou a taxa diretora do Banco Central do Brasil — Selic — de 5% para 4,5% ao ano, em linha com as expectativas do mercado. Esta foi a quarta queda consecutiva da taxa, que leva a Selic para um novo mínimo histórico. Em comunicado, o Banco Central do Brasil destaca que os “dados de atividade económica a partir do segundo trimestre indicam que o processo de recuperação da economia brasileira ganhou tração” face ao primeiro trimestre de 2019″. Leia a notícia completa no Valor Econômico (acesso livre, conteúdo em português)

Reuters

Regulador de aviação chinês preocupado com alterações ao Boeing 737 Max

A Administração de Aviação Civil da China (CAAC) está preocupada com as alterações feitas pela Boeing ao 737 Max. O regulador de aviação chinês está a analisar as mudanças ao nível de software e controlo de voos e, num relatório, afirma que, para estas aeronaves retomarem os voos para a China, precisam de ser novamente certificadas e os pilotos precisam de mais formação. Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês)

Bloomberg

Japão estreia o primeiro navio movido a hidrogénio líquido

O primeiro navio movido a hidrogénio líquido estreou-se oficialmente no Japão. A Kawasaki Heavy Industries batizou o navio-tanque Suiso Frontier esta quarta-feira, no estaleiro Kobe Works, e este será usado para demonstração de tecnologia capaz de estabelecer uma cadeia internacional de fornecimento de energia a hidrogénio, levando o combustível da Austrália para o Japão. Prevê-se que a construção esteja concluída no final de 2020. Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês)

Expansión

“O 5G em Espanha será um exemplo para a Europa”, diz fundador da Huawei

O fundador da Huawei acredita que Espanha terá uma das melhores redes 5G da Europa, em parte devido à implantação de redes de fibra ótica em todo o país, que vai permitir que as antenas 5G se conectem à rede a toda a velocidade. “As redes espanholas serão um exemplo para o Velho Continente”, disse Ren Zhengfei, referindo que a Huawei vai colaborar com a Telefónica para expandir o 5G na América Latina e na Europa. Leia a notícia completa no Expansión (acesso livre, conteúdo em espanhol)