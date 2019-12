Pela via normal, as pensões crescerão apenas até 0,7%, a partir de janeiro de 2020, mas a essa subida poderá acrescer um novo reforço extraordinário. De acordo com o Jornal de Negócios (acesso pago), a ideia está a ser considerada pelo Executivo de António Costa, que estão reunido, este sábado, em Conselho de Ministros para aprovar a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano.

O novo aumento extraordinário das pensões já tinha sido reclamado pelos partidos mais à esquerda, podendo ser uma das chaves para que tais bancadas viabilizem o Orçamento do Estado, que será apresentado esta segunda-feira.

Uma vez que a inflação está significativamente baixa, a concretização desta medida teria um custo elevado, mas o Jornal de Negócios garante que o Ministério das Finanças está disponível para encontrar uma solução intermédia, isto é, um aumento extra menos ambicioso que o dos anos anteriores.

Existem múltiplas formas de reforçar os aumentos automáticos resultantes da lei — que, no próximo ano, serão de 0,7% para as pensões mais baixas e de 0,2% para as intermédias — e é isso que o Governo está a estudar.