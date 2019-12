Terminada a fase de grupos das competições europeias de futebol, já é possível perceber quanto é que os clubes portugueses – Benfica, FC Porto, Sporting, Braga e Vitória de Guimarães – “amealharam” até agora. Sem surpresas, o Benfica foi quem mais faturou porque os prémios da Liga dos Campeões são maiores, apesar de desportivamente, a campanha ter ficado aquém das expectativas.

Aos cerca de 44 milhões de euros referentes ao prémio de participação na Liga dos Campeões, posição no ranking de desempenho da UEFA e direitos televisivos, o Benfica encaixou mais 6,3 milhões de euros referentes a duas vitórias e um empate. Os encarnados não conseguiram qualificar-se para a próxima ronda e “caíram” para a Liga Europa onde os prémios são substancialmente mais reduzidos. Ainda assim, os “cofres” da Luz já receberam cerca de 50 milhões de euros.

O FC Porto somou 1,9 milhões de euros resultantes de três vitórias e um empate na fase de grupos da Liga Europa. A esse valor acresce mais 1 milhão de euros por ter ficado em primeiro no seu grupo, 500 mil euros por passar à fase seguinte da competição e cerca de 8 milhões de euros referentes ao prémio de participação na Liga Europa, posição no ranking de desempenho da UEFA e direitos televisivos. No total, a campanha europeia dos dragões rendeu até agora pouco mais de 11 milhões de euros.

As quatro vitórias do Sporting no grupo D da Liga Europa valeram ao clube de Alvalade 2,28 milhões de euros. A este valor soma mais 1 milhão de euros (500 mil por ter ficado em segundo lugar no grupo e 500 mil por passar à fase seguinte da competição) e 5,7 milhões de euros do prémio de participação, posição no ranking e direitos televisivos. No total, os leões ficaram muito perto dos 9 milhões de euros.

No Minho, a boa campanha europeia do Braga traduziu-se em quatro vitórias e dois empates que resultaram em 2,66 milhões de euros e consequente primeiro lugar no grupo K (1 milhão de euros) mais o prémio de apuramento para os 16 avos-de-final (500 mil euros). Antes, os “guerreiros” tinham já faturado cerca de 5,8 milhões de euros divididos em prémio de participação, posição no ranking, direitos televisivos e vitória na fase de qualificação para a Liga Europa. O total quase atinge os 10 milhões de euros, mais do que o “amealhado” pelo Sporting.

O Vitória de Guimarães foi o clube português que menos lucrou nas competições europeias – 950 mil euros (uma vitória e dois empates). A este valor somam-se 4,46 milhões de euros das vitórias nas fases de apuramento, prémio de participação, posição no ranking e direitos televisivos. A campanha europeia terminou para o clube minhoto (não conseguiu apuramento para a fase seguinte) com 5,41 milhões de euros.

O sorteio dos 16 avos-de-final da Liga Europa está marcado para o dia 16 de dezembro, às 12h00 em Nyon, na Suíça. Benfica, FC Porto e Braga serão cabeças de série. O Sporting estará no pote dois.