O crédito ao consumo voltou a disparar após dois meses de alívio. Em outubro, os bancos e as financeiras concederam mais de 726 milhões de euros em empréstimos para consumo um novo máximo de pelo menos seis anos, revelou o Banco de Portugal.

A concessão de crédito ao consumo aumentou 14,5% (+92 milhões de euros), entre setembro e outubro, para 726,9 milhões de euros. No histórico da entidade liderada por Carlos Costa, com início em 2013, nunca se assistiu a uma disponibilização de empréstimos com esse fim tão elevada.

Esse acréscimo acontece num período já tipicamente marcado pelo início das compras natalícias, mas mesmo comparando com o ano passado, registou-se um forte crescimento do montante disponibilizado. Em termos homólogos, registou-se ainda um aumento de 13,2% no volume de concessão de empréstimos para consumo.

Os outros créditos pessoais sem finalidade específica, lar, consolidado e outras finalidades — onde cabem por exemplo os financiamentos para férias ou para aquisição de eletrodomésticos — a par do crédito automóvel, foram as categorias que mais contribuíram para o aumento do crédito ao consumo.

Mas o aumento foi particularmente notório no primeiro caso. Os outros créditos pessoais sem finalidade específica subiram 16% (+45,1 milhões de euros), entre setembro e outubro, para ascenderem a um novo recorde histórico de 327,7 milhões de euros. Em termos homólogos, registou-se ainda um crescimento de 21,1%.

Os empréstimos para a aquisição de carro também cresceram, mas em 14,9% em termos mensais, para totalizarem 279,1 milhões de euros, um máximo de julho. Mas em termos homólogos, o crescimento é mais curto: 6,33%.

