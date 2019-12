O Benfica vai reembolsar antecipadamente parte das obrigações que emitiu em 2018 e que só atingiam a maturidade em 2021. O total do reembolso (que será distribuído por todos os obrigacionistas) é de 25,2 milhões de euros, segundo anunciou em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em causa está uma redução do valor de cada uma das obrigações Benfica 2019-2021. Ou seja, cada obrigacionista vai receber agora uma parte do valor investido — 2,78 euros por cada cinco euros (valor de uma obrigação) investidos –, a que acrescem uma taxa de 1,25% aplicável sobre o montante antecipadamente reembolsado (ou seja 0,03475 euros) e os juros corridos no montante de 0,10 euros. Cada obrigação viva fica a valer 2,22 euros.

“O reembolso parcial no montante de 25.020.000 euros (vinte e cinco milhões e vinte mil euros) será efetuado mediante redução do valor nominal unitário das Obrigações proporcionalmente ao valor antecipadamente reembolsado, ou seja, o valor nominal unitário de cada Obrigação passará, a partir do dia 18 de janeiro de 2020, de cinco euros para 2,22 euros”, anunciou.

Em julho de 2018, a SAD do Benfica colocou 45 milhões de euros em obrigações junto do retalho, em que atraiu mais de três mil investidores. A taxa de juro bruta oferecida era de 4%.

“O reembolso parcial das Obrigações será efetuado através da Central de Valores Mobiliários, nos termos do seu regulamento, na qual se encontram integradas as Obrigações sob o código CVM SLBMOM, sendo o agente pagador nomeado para o efeito o Haitong Bank, S.A”, acrescenta.

(Notícia atualizada às 18h15)