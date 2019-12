A EDP Renováveis (EDPR) assegurou um contrato por diferencial (CfD) de 20 anos, num leilão de energia grego, para a venda de geração eólica produzida pelo parque Xironomi com 33 megawatts (MW) de capacidade, foi esta quarta-feira comunicado ao mercado.

“Com este novo contrato, que representa 13% da capacidade total do leilão, a EDPR reforça a sua presença na Grécia com c.120 MW previstos para entrar em operação entre 2020 e 2022 no país, um novo mercado com um desenvolvimento sustentável do seu recurso de energia renovável”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O valor do contrato não foi divulgado.

Conforme sublinhou a empresa liderada por Manso Neto, a energia eólica é “parte essencial” da transição energética, “impulsionando o crescimento e aumento da competitividade”.

Assim, a EDPR continua a analisar “oportunidades de crescimento, enquanto desenvolve projetos rentáveis focados em países” com um baixo perfil de risco e estabilidade regulatória.

Na sessão desta quarta-feira da bolsa, a EDP Renováveis caiu 1,18% para 10,08 euros.