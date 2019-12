Mota-Engil contraria bolsa de Lisboa. Dispara mais de 5%

A bolsa de Lisboa fechou esta quarta-feira a sessão em terreno negativo, em linha com as bolsas europeias. O índice de referência nacional PSI-20 perdeu 0,34% para 5.201,240 pontos, penalizado pelas perdas da Jerónimo Martins, bem como da EDP e EDP Renováveis. A contrariar as perdas destaque para a Mota-Engil que disparou mais de 5%, seguida do BCP e Galp.

Das 18 contadas a nível nacional, dez fecharam a sessão no vermelho. A penalizar o índice esteve a retalhista Jerónimo Martins, que afundou 1,65% para 14,48 euros, depois de ter anunciado que vai aumentar os salários dos trabalhadores da cadeia polaca Biedronka.

Destacou-se ainda a EDP Renováveis, que perdeu 1,18% para 10,08 euros, enquanto a EDP desvalorizou 1,02% para 3,78 euros, numa correção após duas sessões em que negociou no valor mais elevado desde junho de 2008.

Em sentido contrário e a travar as perdas da praça lisboeta, esteve a Mota-Engil que disparou 5,39% para 1,94 euros. A cotação atingiu o valor mais alto desde 27 de novembro deste ano. A construtora reage à notícia de que a empresa estatal chinesa China Communications Construction Co (CCCC) estará a considerar comprar uma participação minoritária da construtora.

A CCCC terá iniciado conversações com assessores e estará interessada em 30% do capital da Monta-Engil. Em simultâneo, a construtora fechou novos contratos, que lhe garantem um total de 670 milhões, em quatro países: Honduras, Angola, México e Guiné-Conacri.

Ainda em terreno positivo, as ações da BCP fecharam a subir 0,55% para 0,20 euros. A Galp subiu 0,17% para 14,96 euros, num dia em que o petróleo valorizou ligeiramente nos mercados internacionais. O brent de referência europeia 0,08% para 66,15 dólares por barril.

A queda ligeira do índice português está em linha com as perdas ligeiras na Europa. O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,01%, o alemão DAX perdeu 0,43% e o francês CAC40 desvalorizou 0,15%.

Uma das grandes notícias do dia é a fusão da Fiat Chrysler e PSA Peugeot, criando um mega grupo automóvel europeu. As duas empresas formalizaram o negócio, que vai dar origem ao quarto maior grupo automóvel no mundo. Este será liderado pelo português Carlos Tavares (atual CEO da PSA). Tanto a Fiat como a PSA entraram na sessão com fortes ganhos, mas acabaram por fechar com uma valorização inferior a 1%.