A assembleia geral extraordinária da Pharol PHR 1,37% , para votar alterações ao número de membros do Conselho de Administração, foi adiada para 8 de janeiro de 2020. A reunião estava prevista para a manhã desta quarta-feira, mas não teve quórum, disse ao ECO fonte próxima da empresa.

Este encontro de acionistas foi proposto em novembro pela Real Vida Seguros, sociedade detida pela Patris de Gonçalo Pereira Coutinho, que entrou este ano para a lista dos acionistas qualificados da Pharol, com uma posição de 4,34%.

Um dos objetivos era o de reduzir os números máximo e mínimo de membros do board da cotada e destituir, entre outros, o administrador Nelson Tanure. Este, no entanto, apresentou a demissão no passado dia 10 de dezembro, admitindo deixar a empresa com “dezenas de milhões de euros” de prejuízos, disse o próprio ao ECO.

Num comunicado enviado à CMVM em novembro, a Real Vida Seguros explicou que “os números mínimo e máximo de membros do Conselho de Administração” da Pharol, respetivamente nove e onze, foram fixados “num momento em que se antevia um vasto escopo para a atividade da sociedade”. A seguradora considera, assim, que o número mínimo de administradores deve ser alterado para três e o máximo para sete, uma vez que, atualmente, a Pharol limita-se “à gestão da participação social” que tem na operadora Oi.

Se os acionistas aprovarem esta alteração nos estatutos, a Real Vida Seguros propõe também que seja votada a destituição de dois dos atuais administradores: Jorge das Neves e Aristóteles Drummond. Tanure também estava na lista, mas já não tem assento no Conselho de Administração da empresa liderada por Luís Palha da Silva.

