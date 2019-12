A Amorim SGPS incorporou a Amorim Internacional Participations B.V. passando a deter diretamente 13.414.387 ações, correspondentes a 10,086% do capital social da corticeira, conforme foi comunicado, esta quarta-feira, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“No passado dia 07 de novembro de 2019, a Amorim SGPS e a A.I.P. B.V. [Amorim Internacional Participations B.V.] depositaram junto das autoridades competentes o projeto de fusão transfronteiriça por incorporação da sociedade A.I.P. B.V. na sociedade Amorim SGPS, mediante transferência global do património da A.I.P. B.V. para a Amorim SGPS”, lê-se no comunicado remetido ao mercado.

A Amorim SGPS era titular da totalidade do capital social da sociedade A.I.P. B.V. que, por sua vez, detinha 13.414.387 ações correspondentes a 10,086% do capital social da Corticeira Amorim.

Assim, a participação qualificada na corticeira passou a ser detida diretamente pela Amorim SGPS.

Na sessão desta quarta-feira da bolsa, a Corticeira Amorim subiu 1,78% para 11,46 euros.