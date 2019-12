O Banco Central Europeu (BCE) pode recusar o acesso à Espírito Santo Financial a documentos relativos a suas decisões que antecederam a queda do BES, em agosto de 2014, determinou esta quinta-feira o Tribunal de Justiça da União Europeia.

“O n.° 1 do dispositivo do Acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 26 de abril de 2018 é anulado na medida em que, nesse número, o Tribunal Geral anulou a Decisão do Banco Central Europeu (BCE) de 1 de abril de 2015, que recusa parcialmente o acesso a certos documentos relativos à Decisão do BCE de 1 de agosto de 2014 referente ao BES na parte em que, nessa decisão, o BCE recusou o acesso ao montante do crédito que figura nos excertos da ata que registou a Decisão do Conselho do BCE de 28 de julho de 2014″, lê-se no acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia divulgado esta quinta-feira.

Em causa estão duas decisões tomadas pelo banco central poucos dias antes de o BES ter sido alvo de uma medida de resolução do Banco de Portugal, que veio a acontecer a 3 de agosto de 2014.

A primeira decisão é de 28 de julho de 2014, onde o conselho do BCE decidiu manter o acesso do BES a liquidez do banco central fixando um determinado montante. A outra decisão é de 1 de agosto de 2014 e com a qual o BCE suspendeu o estatuto de contraparte do BES, fechando a torneira de liquidez de emergência ao banco. Por causa disto, o BES foi obrigado a reembolsar a totalidade da dívida ao Eurosistema no valor de dez mil milhões de euros, precipitando a resolução. Ambas decisões ficaram registadas em atas.

A Espírito Santo Financial, acionista do BES e que se encontra em insolvência, queria ter acesso aos documentos. Mas o BCE apenas o permitiu de forma parcial, tendo ocultado algumas informações que considerava mais sensíveis.

Numa primeira decisão, o Tribunal Geral da União Europeia deu razão à Espírito Santo Financial.

(Notícia em atualização)