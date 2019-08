Três meses alucinantes separaram o aumento de capital de 1.050 milhões de euros do fatídico dia 3 de agosto de 2014, em que Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, anunciou em direto televisivo o colapso do BES e o nascimento do Novo Banco através de uma injeção de 4.900 milhões.

Cinco anos volvidos, recuperamos os dias frenéticos que antecederam a resolução. Desde o sucesso do reforço de capital do banco, anunciado pela imprensa no início de maio, com os investidores longe de pensarem que dali a poucas semanas iam ver os seus investimentos reduzidos a quase nada. Passando pela luta de poder dentro da família Espírito Santo, que teve como protagonistas Ricardo Salgado e José Maria Ricciardi. Até às falências de várias sociedades do grupo, uma por uma, como o desmoronar de um castelo de cartas, até à queda do histórico banco anunciada ao final de um dia de verão a um domingo.