5 coisas que vão marcar o dia

A entrega do Parecer do Tribunal de Contas à Conta Geral do Estado é um dos marcos da agenda desta sexta-feira, dia em que termina ainda o prazo para que a ANA se pronuncie sobre a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) da Agência Portuguesa do Ambiente ao aeroporto do Montijo, em que há greve dos profissionais de saúde e os acionistas da Orey Antunes se reúnem em assembleia. A nível internacional, destaque para o pontapé de saída para o Brexit no Parlamento britânico.

Tribunal de Contas entrega Parecer à Conta Geral do Estado

O Tribunal de Contas entrega, na Assembleia da República, o seu Parecer sobre a Conta Geral do Estado relativa a 2018. O documento aprecia a atividade financeira do Estado no ano passado, abrangendo as contas de cinco centenas de entidades orçamentais que integram a administração central, bem como as contas de uma dezena de entidades que integram a Segurança Social.

Montijo: Fim do prazo para a ANA falar sobre impacto ambiental

Esta sexta-feira, termina o prazo para que a ANA – Aeroportos de Portugal se possa pronunciar sobre as medidas de mitigação propostas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) da Agência Portuguesa do Ambiente relativas ao futuro aeroporto do Montijo. O presidente do Conselho de Administração da ANA sublinhou que há 159 medidas do estudo de impacto ambiental de “alguma densidade e complexidade”, mas garantiu a ANA vai “respeitar todas as medidas que tenham que ver com o impacto ambiental e a segurança” do futuro aeroporto do Montijo

Acionistas da Orey Antunes reúnem-se em assembleia

Os acionistas da Orey Antunes reúnem-se naquela que será a primeira assembleia geral desde o pedido de insolvência da Sociedade Comercial. Entre os pontos da ordem do dia estará a deliberação sobre os resultados de 2018, bem como sobre a política de remuneração dos administradores e a compra de ações e obrigações próprias.

Trabalhadores do setor da saúde em greve

Os trabalhadores da saúde cumprem esta sexta-feira um dia de greve, em protesto contra “os inúmeros problemas” diários e em defesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e condições de trabalho. O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Sintap) queixa-se da “ausência de resposta por parte do Governo, em particular dos ministérios da Saúde e das Finanças no que respeita à resolução dos inúmeros problemas vividos diariamente pelos trabalhadores dos hospitais EPE”.

Boris Johnson apresenta projeto de lei do Brexit

Um dia após o arranque da nova legislatura, Boris Johnson dá o primeiro passo com vista ao arranque do Brexit. Esta sexta-feira, o primeiro-ministro britânico apresenta aos deputados do Parlamento o projeto de lei que trata da saída do Reino Unido da União Europeia.