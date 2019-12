Pela primeira vez desde o período de recuperação económica, a Comunidade de Madrid superou a Catalunha como a principal economia regional, sendo que a diferença entre as duas regiões supera os 2.100 milhões de euros. A instabilidade política provocada pela tentativa de independência da Catalunha e a consequente “fuga” de empresas da região poderá explicar a inversão das contas.

Segundo os dados divulgados esta sexta-feira, no ano passado o Produto Interno Bruto (PIB) madrileno ascendeu a 230.794 milhões de euros face aos 228.682 milhões do catalão, uma diferença de 2.112 milhões de euros. Segundo o El País (acesso livre, conteúdo em espanhol), cada uma destas economias representam cerca de 19% do PIB total de Espanha, perfazendo um total de 38%.

É preciso recuar até 2012 e 2013 para encontrar anos em que a economia madrilena apresentou um peso tão expressivo no PIB de Espanha. Segundo o El Confidencial (acesso livre, conteúdo em espanhol), há dois fatores que podem explicar esta inversão. Primeiro durante o período da crise económica, Madrid beneficiou do chamado “efeito capital”, isto é, que a economia se concentra à volta das grandes cidades. Nesse sentido, apesar de a crise ter sido muito sentida em Espanha, em Madrid os efeitos foram mais leves e a recuperação mais intensa.

Por outro lado, a economia catalã sofreu um abrandamento nos últimos anos, devido ao processo social em que está envolvida. O pedido de autodeterminação por parte da Generalitat — governo regional catalão –, levou a uma perda de confiança por parte de algumas empresas, que chegaram a retirar a sede fiscal da Catalunha, e que aliada à fuga de investidores estrangeiros da região para Madrid, pesou na economia.

Apesar de a Catalunha ter vindo a ganhar peso na economia espanhola desde o início da crise, passando de 18,7% do PIB nacional para 19,1% tem vindo a cair nos últimos anos. Ao mesmo tempo, Madrid tem sido a região que apresenta um maior crescimento médio dos últimos dois anos empatada com os Baleares, sublinha o El Confidencial.