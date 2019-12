“Este Orçamento do Estado para 2020 é pelo menos o primeiro deste Governo onde se detetam algumas medidas que visam a melhoria de alguns dos fatores com que as empresas se debatem”, afirma António Saraiva no episódio #2 do podcast ECO Insider, moderado pelo jornalista Pedro Santos Guerreiro. O presidente da CIP reconhece que as medidas de apoio às empresas são “poucochinhas”, mas elogia o sentido do Orçamento. “Se estivesse sentado no Parlamento, teria que aprovar este Orçamento”. Ouça a entrevista na íntegra aqui:

“Este Orçamento traz algumas respostas, tímidas, àquilo que eram as nossas propostas”, diz Saraiva. Sinalizam a justeza das propostas da CIP. Mas vai continuar a defender a redução do IRC, particularmente das derramas, para alinhar o país com outros, para Portugal ser atrativo para o investimento.

António Saraiva elogia o ministro Pedro Siza Vieira. “Dá-nos algum alento que, com a posição de número dois do Governo, para que a economia possa sobrepor-se em alguns aspetos às finanças”. Mas manteria Mário Centeno nas Finanças. “Ninguém passa de Ronaldo para um jogador de 3ª ou 4ª divisão”. Mas parece que foi isso que aconteceu? “Parece que foi o que aconteceu, enfim, existirão razões que a razão um dia demonstrará, mas reconheço a Mário Centeno as competências para ser o timoneiro desta área”. Portanto, “mantemos o Ronaldo, e fomos buscar o Messi, ou o João Félix”.