Corum entra na Noruega com investimento de 20 milhões

A Corum, sociedade gestora francesa que chegou a Portugal em outubro, entrou na Noruega. Investiu 20 milhões de euros na compra de uma propriedade comercial na cidade norueguesa de Elverum, através do fundo Corum XL. Os fundos Corum já estão presentes em 16 países.

A última aquisição do Corum XL na Noruega, perto de Oslo, tem já seis arrendatários com contratos blindados, com uma duração média de 9,6 anos e um rendimento líquido inicial de 6,25%, indica a gestora em comunicado. No total, o Corum XL já investiu em nove países e conta mais de 12 mil subscritores, sendo que os edifícios geridos registam taxas de ocupação física e financeira de 100%.

A Corum gere dois fundos, o Corum XL e o Corum Origin, que, só neste ano, entraram em cinco novos países. Apresentam-se como uma “forma alternativa de investir no setor imobiliário contando em conjunto com mais de 41 mil acionistas, na sua maioria aforradores particulares”.

Em Portugal, a Corum já investiu, através dos seus fundos, 60 milhões de euros na aquisição de 11 imóveis em vários pontos do país, adianta a empresa, que tem um escritório em Lisboa. O Pingo Doce ou o Grupo Rumos são alguns dos arrendatários da Corum em Portugal.