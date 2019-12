José Sócrates desmente “vigorosamente” as acusações de José Maria Ricciardi, que disse que a posição do Banco Espírito Santo (BES) na EDP foi um pedido do ex-primeiro-ministro. Sócrates classifica ainda as declarações do antigo presidente do BESI nos autos do caso EDP como “uma fraude”.

”Desminto vigorosamente que alguma vez tenha sugerido ou incentivado seja quem for a investir na empresa EDP. Essas declarações do dr. Ricciardi, como outras feitas ao longo dos últimos anos, são uma fraude”, disse ao Observador (acesso livre). “Começa a ser particularmente obsceno a troca de favores entre o Ministério Público e o dr. Ricciardi”, acrescentou.

Ricciardi revelou que Ricardo Salgado informou a Comissão Executiva do BES, no final de 2005, que “o então primeiro-ministro José Sócrates lhe tinha pedido para o BES adquirir uma participação qualificada na EDP (necessariamente superior a 2%)”, numa declaração que pode ser lida num auto de interrogatório do caso EDP.

O BES adquiriu uma posição na elétrica — 2,17% por 200 milhões de euros — em janeiro de 2006. O investimento “não resultou de um estudo económico-financeiro prévio por parte do BES”. Serviu para “satisfazer” o “pedido de José Sócrates ao arguido Ricardo Salgado”, disse Ricciardi, acrescentando que “continua a considerar inusitado e não tem memória de tal ter ocorrido mais alguma vez no BES”.