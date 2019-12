A Tajiservi, empresa especializada em máquinas de costura e bordados vai mudar-se em janeiro para Santo Tirso. É caso para dizer “ano novo, vida nova”. As novas instalações têm uma área quatro vezes maior em comparação com a atual unidade localizada em Lordelo, Guimarães. Esta aquisição representa um investimento global de um milhão de euros.

“A empresa atual tem apenas 600 metros quadrados. Estamos em crise de espaço há cerca de seis anos e já nessa altura começámos à procura de umas novas instalações, mas só há dois anos é que encontramos o edifício ideal. É uma antiga confeção com 2.700 metros quadrados que está a ser totalmente reformulada de forma a adequar o local às necessidades reais da empresa”, explica Júlia Petiz, CEO da empresa.

Ao mudar de instalações, a Tajiservi vai passar do concelho de Guimarães para o do Porto. Segundo Júlia Petiz, “é uma localização privilegiada tendo em conta a proximidade com os principais clientes”.

As novas instalações têm a particularidade de contar com um grande espaço de armazenamento em altura. “Se no futuro precisarmos de mais espaço temos sempre a possibilidade de fazer armazenamento em altura, até cerca de dez metros”, explica Júlia Petiz.

“Com esta mudança será necessário contratar três colaboradores para a área comercial no próximo ano”, adiantou a CEO da Tajiservi ao ECO. A empresa importadora emprega atualmente 20 colaboradores e faturou cerca de três milhões de euros o ano passado.