A JOM, empresa de mobiliário e artigos para o lar, continua a apostar no processo de expansão. Dia 13 de dezembro vai abrir uma nova fábrica do grupo, em Guimarães, com duas linhas de produção. O novo espaço representa um investimento de quatro milhões de euros.

As novas instalações vão contar com uma área total de 8.500 metros quadrados. As duas linhas de produção direcionam-se ao parque das máquinas e um espaço direcionado para os colaboradores, principalmente designers.

A inauguração vai contar com a presença do secretário de Estado da Economia, João Neves, o arcebispo de Braga, Jorge Ortiga, e o presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança.

O grupo tem 22 lojas em todo o país, depois da abertura, em novembro, da primeira loja da JOM, na zona industrial do Porto, um investimento de 4.5 milhões. Só o ano passado o grupo de Joaquim Oliveira Mendes faturou mais de 40 milhões de euros.