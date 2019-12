O fenómeno da Black Friday em Portugal voltou a crescer, com mais lojas a apostarem nas campanhas de descontos no passado dia 29 de novembro e mais portugueses a aproveitarem a oportunidade de arrebatarem produtos a preços mais baixos.

Os dados revelados esta quarta-feira pela SIBS permitem traçar um perfil geral desta ocasião no país, que se assinalou no passado dia 29 de novembro: a esmagadora maioria das compras foi feita nas lojas, sobretudo em supermercados e hipermercados, com os perfumes e produtos de cosmética a destacarem-se. O valor médio gasto em cada prenda foi de 80,1 euros, considerando apenas as compras pagas com cartão.

A gestora da rede Multibanco, que é a maior processadora de pagamentos eletrónicos no país, elaborou uma infografia com várias informações e estatísticas acerca da Black Friday 2019, nomeadamente o peso do dia da campanha em relação ao resto do mês de novembro e a comparação com o fenómeno em 2018 e 2017.

Segundo a empresa, o valor das compras na Black Friday foi 1,9 vezes superior à média do resto do mês — isto é, considerando todos os dias do mês, exceto o do dia da promoção. Na “sexta-feira negra”, o pico de pagamentos processados pela SIBS aconteceu entre as 20h e as 21h e o segundo principal momento foi, exatamente, às 8:24:41 da manhã.

Compras online pesaram pouco mais de 10%

Como escreveu o ECO no dia da Black Friday, o fenómeno tem evoluído em Portugal a contraciclo com os EUA. Lá, os norte-americanos compram cada vez mais online. Cá, o fenómeno começou online e tem conquistado cada vez mais as lojas físicas.

Ora, os dados da SIBS mostram que, este ano, o peso do online aumentou, mas a esmagadora maioria das compras é feita nas lojas. Apenas 10,4% das compras foram feitas na internet, uma subida face aos 8,6% de 2018.

Mas existe um outro dado que prova o crescimento da Black Friday em Portugal. O milhão de compras foi superado às 11h27 (a promoção começou à meia noite). Em 2018, o milhão só foi alcançado às 12h09 e, um ano antes, essa fasquia foi ultrapassada às 12h52.

O que se comprou com desconto?

Na última Black Friday, quase 23% das compras foram feitas nos supermercados e hipermercados, sendo que o setor dos serviços de catering, restaurantes e outros estabelecimentos do género conquistou a segunda maior fatia, de mais de 17%. Moda e acessórios foi o terceiro setor com mais compras, na ordem dos 13,2% do total de compras na “sexta-feira negra”.

Analisando por tipo de produto adquirido na Black Friday face ao resto do mês de novembro, os dados mostram que as compras de perfumes e artigos de cosmética aumentaram 3,6 vezes na “sexta-feira negra”, comparativamente com a média de novembro excluindo Black Friday.

Seguiram-se produtos de moda e acessórios (3,5 vezes), jogos e brinquedos (3,2 vezes), tecnologia (3,1 vezes) e material desportivo e recreativo (2,6 vezes).