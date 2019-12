O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, reafirmou esta quarta-feira que “o Governo nunca teve nenhuma hesitação” em considerar que as operações STOP que a Autoridade Tributária realizou no norte do país “não deveriam ter acontecido”. No entanto, o governante defendeu a decisão de não punir os trabalhadores da Autoridade Tributária, dizendo que quem tinha de assumir responsabilidades já o fez.

“O Governo nunca teve nunca nenhuma hesitação nesta matéria e a considerar que este tipo de ações não deveria ter acontecido”, disse António Mendonça Mendes no Parlamento, numa audição da comissão parlamentar de Orçamento e Finanças sobre o relatório de combate à fraude e evasão fiscal.

O governante reafirmou que a responsabilidade deste tipo de operações, de acordo com a lei, é da competência dos órgãos regionais da Autoridade Tributária, e não da liderança da Autoridade Tributária, nem do governo. Ainda assim, diz que já retirou consequências do que aconteceu.

“Aquilo que foi aquele episódio lamentável em Valongo permitiu-nos a todos retirar consequências e espero que nos tenha dado a possibilidade de termos processos mais bem conseguidos”, disse.

Quanto à ação disciplinar que acabou por não ser tomada na sequência do inquérito realizado pela Autoridade Tributária à responsabilidade pela realização destas operações, António Mendonça Mendes defendeu a posição tomada de não punir os trabalhadores, dizendo que quem teria responsabilidades — neste caso o diretor da AT no Porto — já tinha assumido as mesmas. Este diretor apresentou a sua demissão na sequência do caso.

“Parece-me mesmo correto que estes trabalhadores que foram expostos com este tipo de ação, não sejam alvo de ação disciplinar”, disse.