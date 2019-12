Nestlé aumenta licença parental a partir de 2020

A partir do próximo ano, os colaboradores da Nestlé que forem cuidadores primários (pais), terão mais quatro semanas de licença parental integralmente paga e os cuidadores secundários passam a ter um mínimo global de quatro semanas. A multinacional quer tornar a política parental mais “inclusiva”, por isso as novas regalias serão aplicadas a nível global. As medidas agora anunciadas já se encontram em vigor em Portugal.

A Nestlé vai ainda reforçar a proteção do emprego, a não-discriminação, a proteção da saúde, a disponibilidade de opções flexíveis de trabalho e o apoio à amamentação.

“Esta é uma política que beneficiará cada um dos nossos colaboradores no momento em que recebem um novo filho na sua família, independentemente do local do planeta onde se encontrem”, explica a diretora de recursos humanos da Nestlé, Béatrice Guillaume-Grabisch.

“Cada família é única, por isso desenvolvemos uma política de apoio aos pais que é flexível o suficiente para funcionar para todos nós. Apoiar o desenvolvimento saudável dos bebés tem sido um valor essencial da nossa companhia desde a sua fundação. A nossa nova política de apoio aos pais é uma parte importante dos nossos esforços para proporcionar às crianças o melhor começo de vida, permitindo que os pais passem mais tempo com seu novo filho”, sublinha o CEO da Nestlé, Mark Schneider.

O lançamento global da nova “política de género neutro” ficará concluído até o final de 2022.