Poupança das famílias cresce. Toca máximos do ano

As famílias portuguesas estão a poupar mais. Depois da quebra registada no trimestre anterior, a taxa de poupança voltou a aumentar no terceiro trimestre do ano, alcançando 6,2% do rendimento disponível, de acordo com os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Está em máximos do ano.

“A taxa de poupança aumentou para 6,2% do rendimento disponível, refletindo sobretudo o crescimento de 0,9% do rendimento disponível, superior em 0,2 p.p. ao aumento do consumo final”, diz o INE na divulgação das Contas Nacionais Trimestrais por Setor Institucional. Estava em 6,1% no trimestre anterior.

A “evolução do rendimento disponível das famílias foi determinada pelo crescimento de 1,1% das remunerações recebidas, que explicam 0,7 p.p. do aumento do rendimento”.

(Notícia em atualização)