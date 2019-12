Os trabalhadores dos centros de atendimento telefónico de empresas, que terminaram no passado domingo uma greve intermitente, iniciam esta segunda-feira uma nova paralisação diária de 24 horas que se prolonga até final do mês, segundo fonte sindical. O fim do vínculo precário, aumentos salariais e redução do horário de trabalho estão entre as reivindicações dos trabalhadores.

Em comunicado, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual (Sinttav) afirma que a greve intermitente, com paralisação diária em três períodos diferentes, e que arrancou em 01 de novembro, terminou este domingo “com sucesso em termos de adesão”.

Perante a falta de respostas às suas reivindicações, o sindicato vai agora iniciar uma nova greve na segunda-feira que terminará em 31 de dezembro “com paralisação diária de 24 horas“, avança o Sinttav em comunicado.

De acordo com o sindicato, “muitos milhares de trabalhadores” vinculados a empresas de trabalho temporário e outsourcing “consideram que há muito deveriam pertencer aos quadros efetivos das empresas utilizadoras, nomeadamente na Altice MEO, NOS, Vodafone, EDP, banca, seguros”, entre outras.