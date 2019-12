Dez dicas para um Natal mais sustentável

Na noite de Natal e passagem de ano existe uma tendência natural para existir muita comida na mesa, o que significa desperdício. Normalmente as pessoas compram e cozinham alimentos em quantidades muito superiores ao que é, efetivamente, necessário. Para além do desperdício alimentar, na altura de abrir os presentes convém lembrar que é possível reaproveitar. A Quercus sugere dez dicas simples, de forma a evitar os excessos e ter um Natal muito mais sustentável, sem desperdícios.

Faça uma lista dos convidados Faça uma lista com o número de pessoas que estarão reunidas à mesa na noite de Natal. Desta forma será muito mais fácil gerir a ceia sem exageros e desperdícios. Olhe para a lista e pense previamente no que será necessário comprar.

Lista de compras é obrigatória É imprescindível fazer uma lista de compras e verificar previamente o que já existe em casa e o que será, efetivamente, necessário comprar. Desta forma evita fazer compras desnecessárias.

Cozinha sustentável A primeira dica é cozinhar em casa. A Quercus aconselha os portugueses a separar todos os resíduos gerados na preparação da ceia de Natal. Tudo o que são resíduos orgânicos, como por exemplo cascas de batatas, deverão seguir, se possível, para compostagem. Já as embalagens de plástico, para quem não está recordado, devem ser depositadas no ecoponto amarelo, o vidro no ecoponto verde e o papel no azul.

Decoração com matérias reutilizáveis Decore a mesa de Natal com arranjos feitos por si, reutilizados de outros anos e, de preferência, que possam ser usados novamente no Natal seguinte. Não use guardanapos, nem tolha de papel. Dê preferência aos guardanapos de pano. Para além de ser uma opção mais sustentável, é mais requintado.

No final da refeição aposte na compostagem Todas as sobras de comida que ficarem nos pratos devem, se possível, ser encaminhados para compostagem.

Aproveite o pão duro para fazer doces de Natal Não deite fora as sobras de pão duro e aproveite as mesmas para fazer alguns doces típicos de Natal, como por exemplos as rabanadas e os sonhos. São doces típicos, muito fáceis de fazer e apelam à redução dos desperdícios.

Aposte em doses pequenas Nesta época é imperioso ter a mesa recheada. Há sempre a tendência para a variedade e para o exagero. Faça pequenas doses de tudo. Se um doce acabar, mais vale provar outra sobremesa, do que haver quantidades de doces a mais.

Entregue a comida a instituições de solidariedade Se chegar à oitava dica e ainda sobrar comida ou doces de Natal, não se esqueça que existem instituições de solidariedade que recebem comida para distribuir por quem mais precisa.

Não rasgue os embrulhos de Natal Para muitos esta é a altura mais emocionante, a entrega dos presentes de Natal. Todavia, na altura de abrir os presentes, lembre-se de não rasgar os papéis. Há embrulhos que podem ser perfeitamente reutilizados nos natais seguintes.