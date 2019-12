Nesta sessão que foi uma sessão mais curta que o normal devido ao Natal, a bolsa nacional fechou em queda. O espírito natalício não chegou ao PSI-20, que acabou por ser penalizado pela queda dos “pesos pesados”, nomeadamente a EDP, o BCP e a Jerónimo Martins.

O PSI-20 caiu 0,17% para os 5.231,29 pontos. Das 18 cotadas do índice de referência nacional, oito subiram e oito desceram, sendo que duas, a Corticeira Amorim e a Ramada, ficaram inalteradas. No entanto, as cotadas que registaram perdas pesaram mais na balança do PSI-20.

Nas perdas, destaque para o setor da energia. A EDP caiu 0,49% para os 3,82 euros e a Galp Energia recuou 0,07% para os 15,22 euros. O BCP fechou também em “terreno” negativo, ao desvalorizar 0,34% para os 0,2031 euros. Nota ainda para a retalhista Jerónimo Martins, que perdeu 1% para os 14,85 euros.

Por outro lado, nos ganhos, foi outra a retalhista que se destacou. A Sonae avançou 0,99%, para os 0,9185 euros. De sublinhar também o desempenho das papeleiras, sendo que a Navigator subiu 0,28% para os 3,57 euros e a Altri somou 0,09% para os 5,68 euros.

Pelo Velho Continente, enquanto algumas praças tiveram presentes, outras receberam carvão. O Stoxx 600 subiu 0,12%, atingindo um recorde de fecho, e o britânico FTSE 100 avançou também 0,12%. Por outro lado, o francês CAC 40 e o espanhol IBEX 35 terminaram a sessão na linha de água.