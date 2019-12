O Governo autorizou a Universidade de Lisboa a contrair um empréstimo para financiar a reconversão de uma antiga cantina, na zona de Entrecampos, numa nova residência de estudantes. Este financiamento será feito através do programa Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Reconversão Urbana (IFRRU 2020), e prevê um montante máximo de 6,1 milhões de euros.

A despesa com esta reconversão já tinha sido aprovada em abril, e tinha como valor total 5,5 milhões de euros. Agora é dada a autorização de endividamento, numa resolução do Conselho de Ministros, publicada em Diário da República esta quinta-feira, onde se dita que os compromissos plurianuais do empréstimo podem ir até 6,1 milhões. O objetivo é a construção de 1.500 camas até ao ano de 2023.

Os encargos financeiros “são suportados por verbas inscritas e a inscrever no orçamento da Universidade de Lisboa, estando assegurada a respetiva cobertura orçamental por receitas próprias”, lê-se na resolução. Para 2019, a despesa autorizada é de até 12 mil euros, e para 2020 de até 34 mil euros, isentos de IVA.

Situado na avenida das Forças Armadas, o edifício a ser adaptado é conhecido como a cantina II, apesar de já não ter essas funções desde 2012. Nessa altura, a utilização do imóvel ficou restringida ao Jardim de Infância dos Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa, mas apenas até 2017, quando o edifício ficou devoluto.