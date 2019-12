Wall Street renova recordes com ouro acima dos 1.500 dólares

As bolsas norte-americanas regressaram do Natal em alta, com dois dos principais índices de Wall Street a baterem novos recordes, prolongando o rally iniciado há poucas semanas. Os investidores mantêm a esperança de que os EUA e a China estão prestes a oficializar as tréguas anunciadas a 12 de dezembro.

O S&P 500 arrancou a valorizar 0,14%, negociando acima dos 3.227,78 pontos, um máximo histórico. O tecnológico Nasdaq também abriu em recorde, com uma subida de 0,20%, cotando acima de 8.957,123 pontos. O industrial Dow Jones ganha 0,08%, para 28.537,37 pontos.

Num dia em que as bolsas europeias estão encerradas por causa do Natal e da tradição anglófona do boxing day, Wall Street está, assim, a prolongar os ganhos que começaram a ser registados após o alívio das tensões comerciais sino-americanas. A Apple está a ganhar 0,73%, para 286,52 dólares, enquanto as ações de classe A da Berkshire Hathaway valorizam 0,14%, para 338.525,0 dólares.

Apesar da menor incerteza nos mercados de capitais e do aliviar dos receios em torno da guerra comercial, o ouro continua a registar um ganho expressivo. Este ativo, considerado de refúgio, está a valorizar mais de 0,80% esta quinta-feira, para perto dos 1.510,833 dólares a onça. Ou seja, está novamente a cotar acima da fasquia de referência dos 1.500 dólares.