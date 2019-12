A Sport TV lançou uma campanha na qual oferece seis meses do serviço a 20 euros mensais, um preço inferior ao que tem sido praticado pelas principais operadoras. No entanto, a promoção só vai estar disponível “aos primeiros 20 mil clientes que aderirem” em 2020, anunciou a empresa, em comunicado.

“Os novos fãs da marca vão poder ver, por 20 euros, toda a Liga Nos, a mais importante competição nacional de futebol, incluindo os clássicos do futebol nacional, as finais da Taça da Liga e da Taça de Portugal, a Premier League, a Série A e dezenas de outras modalidades”, refere a nota.

Atualmente, o pacote Sport TV Premium custa 23,99 euros por mês aos clientes de televisão da Meo e da Nos, ou 24,49 euros por mês para quem tem televisão da Vodafone, segundo o preçário indicado no site da estação televisiva de desporto.

“Os 20 mil clientes que aderirem poderão ver todos os jogos do Euro 2020, acompanhar a Seleção Portuguesa e usufruir da programação feita pelos maiores especialistas do desporto nacional. Em 2020, e mais uma vez, todo o Euro só poderá ser visto na Sport TV para apoiar a Seleção Nacional na possível renovação do atual título de campeões europeus”, refere a empresa no mesmo comunicado.

Esta campanha surge numa altura em que a Sport TV negoceia com as televisões generalistas, especialmente a RTP, a cedência de direitos de transmissão dos jogos de Portugal no Euro 2020. As negociações têm conhecido avanços e recuos.

Como noticiou o ECO, a lei portuguesa obriga a que os jogos da Seleção Nacional estejam disponíveis para a maioria da população — mais de 90%, Ora, em 2018, isso significava necessariamente a transmissão dos jogos num dos canais em sinal aberto. Mas, agora, a SportTV tem um canal aberto no pacote básico dos operadores, a Sport TV+, que chega a mais de 90% da população.

“Diria que estamos numa altura que é crítica para isso [a cedência dos direitos a um canal generalista] acontecer. Portugal está qualificado e, portanto, quero acreditar que quem, em Portugal, tem o sinal aberto, seja a SIC, a TVI ou a RTP, em especial a RTP porque tem serviço público, estará atento a esse fenómeno. Mas, de facto, até agora, não foi possível concluir as negociações”, disse ao ECO o presidente executivo da Sport TV, Nuno Ferreira Pires, em novembro.