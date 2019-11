A SportTV continua a negociar com os principais canais generalistas a cedência dos direitos de transmissão dos jogos de Portugal no Euro 2020, numa altura em que a Seleção Nacional já está qualificada para a competição. À margem do congresso da APDC, Nuno Ferreira Pires mostrou-se com esperança de concluir o processo nesta “altura crítica”, mas as negociações estão em curso. Sem acordo, não está afastada a hipótese de transmitir os jogos no canal gratuito da SportTV no cabo.

“Diria que estamos numa altura que é crítica para isso acontecer. Portugal está qualificado e, portanto, quero acreditar que quem, em Portugal, tem o sinal aberto, seja a SIC, a TVI ou a RTP, em especial a RTP porque tem serviço público, estará atento a esse fenómeno. Mas, de facto, até agora, não foi possível concluir as negociações”, disse ao ECO o líder da SportTV.

A lei portuguesa obriga a que os jogos de Portugal estejam disponíveis para a maioria da população — mais de 90% — e, em 2018, significava necessariamente a transmissão dos jogos num dos canais em sinal aberto. Mas, agora, a SportTV tem um canal aberto no pacote básico dos operadores, a Sport TV+, que chega a mais de 90% da população.

Como noticiou o ECO Insider em setembro, a RTP fez chegar à SportTV uma proposta para a compra dos direitos de transmissão dos jogos da Seleção, mas foi rejeitada liminarmente. Sem acordo até ao momento, está em cima da mesa a transmissão dos jogos no canal livre da SportTV. “A partir do momento que as negociações não estão concluídas, tudo é possível. Todos os cenários estão em aberto”, admitiu, esta quinta-feira, Nuno Ferreira Pires.

Acerca da evolução da empresa desde a entrada da concorrência da Eleven Sports, o gestor admite um impacto no funcionamento da estação, mas que, contas feitas, a SportTV soube-se adaptar à nova dinâmica.

“A Sport TV tem um negócio muito amplo por ser líder de mercado em Portugal. Obviamente que a entrada de concorrentes faz sempre com que nos tenhamos de desacomodar em algumas áreas. Teve essa parte boa. Mas, acima de tudo, para os consumidores finais, não teve, diria eu, o lastro que se esperava”, concluiu.