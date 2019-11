Uber chega às ilhas. Já está disponível na Madeira

A Uber foi para lá do Continente português e chegou às ilhas portuguesas. A partir desta quinta-feira a plataforma de transporte está disponível na Madeira. Com esta adição, o número de cidades portuguesas que podem utilizar os serviços da Uber ultrapassa as duas dezenas.

A novidade foi transmitida aos utilizadores da aplicação de mobilidade esta manhã. A partir de agora é possível viajar até às casas de Santana, passando pelo Cabo Girão ou seguir para um passeio na povoação piscatória de Câmara de Lobos, sugere a Uber, no email enviado aos clientes.

Por agora, a opção disponível na Madeira é a mais económica, UberX. O preço base fixo da viagem é de 1,20 euros, sendo que por minuto acrescem 30 cêntimos, e por quilómetro 65 cêntimos. A plataforma de transporte deixa ainda o aviso de que, “durante as primeiras semanas, é possível que a disponibilidade seja mais limitada e que os tempos de espera sejam superiores ao normal”.

Como já é habitual, a plataforma promove uma campanha para chamar utilizadores na nova localização. Os clientes da app podem selecionar a opção “Viagens Grátis” e partilhar o código pessoal com novos utilizadores para receber viagens, que podem ser utilizadas em qualquer cidade de Portugal onde a Uber esteja presente.