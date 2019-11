A Uber superou as estimativas de receita no terceiro trimestre do ano, apresentado um crescimento homólogo de 30% para 3,8 mil milhões de dólares. Ainda assim, registou prejuízos na ordem dos mil milhões de dólares. No trimestre anterior, os prejuízos tinham atingido os cinco mil milhões de dólares. A tecnológica continua, assim, longe do lucro, com a Uber Eats a pesar nas contas, avança o TechCrunch, esta terça-feira.

De julho a setembro, a Uber teve um prejuízo de 1,16 mil milhões de dólares, valor que compara com o prejuízo de 986 milhões de dólares registado no mesmo período do ano anterior. Ou seja, em termos homólogos, a empresa liderada por Dara Khosrowshahi viu os seus resultados degradarem-se.

Na comparação em cadeia, as notícias são mais animadores. É que no segundo trimestre de 2019, o prejuízo tinha sido de 5,24 mil milhões de euros, o que em parte resultara de uma despesa de compensação de 3,9 mil milhões associada ao IPO (Oferta Pública Inicial) da empresa que ocorreu no início deste ano.

O prejuízo contabilizado no terceiro trimestre do ano tem uma explicação semelhante: uma despesa de 401 milhões de dólares resultante desse IPO. A pesar sobre os resultados da Uber esteve ainda a Uber Eats, cujos ganhos recuaram significativamente, no terceiro trimestre.

Do lado das receitas, há nota positiva, com a empresa a superar as estimativas e a apresentar um crescimento homólogo de 30% de 2,9 mil milhões de dólares para 3,8 mil milhões de dólares.

Tudo somado, a Uber continua longe do lucro. Desde a sua entrada nos mercados bolsitas, esta tecnológica tem encontrado receio do lado dos investidores, que estão preocupados com o histórico de prejuízos e com o lento crescimento. Para por as “contas em ordem”, a Uber já levou a cabo duas levas de despedimentos (a mais recente levou à saída de 435 trabalhadores).