Galp Energia pesa na bolsa nacional. Europa recua

Lisboa está em queda. A praça nacional entrou na última semana do ano com sinal negativo, acompanhando a tendência das restantes praças europeias. A Galp Energia está a pesar no PSI-20, isto num dia negativo para os restantes títulos do setor energético. O BCP impede uma queda mais acentuada.

O PSI-20 recua 0,17% para 5.262 pontos, com metade das cotadas em quedas. São 8 em queda contra outras tantas a valorizar (e duas inalteradas), mas com “pesos pesados” a desequilibrarem o índice. O principal é a petrolífera portuguesa que segue a perder 0,69% para cotar nos 15,10 euros.

Além da Galp Energia, também a EDP está em queda, recuando 0,31% para 3,89 euros, contribuindo para a descida do PSI-20 numa sessão em que a Mota-Engil apresenta a descida mais expressiva: cai 0,89%.

Jerónimo Martins e Nos também pesam no índice, enquanto a impedir uma queda mais acentuada do índice nacional está o BCP, que soma 0,6% para cotar nos 20,25 cêntimos. Os CTT também valorizam. Ganham 0,44% para os 3,21 euros.

Lisboa segue, assim, a tendência das restantes praças do Velho Continente, quando se aproxima o final do ano. Na Europa, o Stoxx 600, que agrega as maiores empresas da região, está a perder 0,2%, enquanto o DAX, da Alemanha, cai 0,3%.