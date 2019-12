Lisboa recua em linha com a Europa. EDP pressiona

Em linha com as demais praças do Velho Continente, a bolsa lisboeta encerrou a primeira sessão da semana em terreno negativo. Os títulos da EDP desvalorizaram mais de 1% e pressionaram a praça portuguesa. E das 18 cotadas nacionais, apenas quatro fecharam o dia em “terreno” positivo.

O índice de referência, o PSI-20, recuou 0,62% para 5.236,59 pontos, com apenas quatro das cotadas do índice a fechar a sessão acima da linha de água. Entre estas, esteve o BCP, cujos títulos valorizaram 0,65% para 0,2026 euros.

Do outro lado da linha e a protagonizar a mais acentuada esteve a Nos, cujas ações caíram 1,63% para 4,818 euros. A pressionar estiveram também os títulos da Mota-Engil, que recuaram 1,32% para 1,875 euros, da EDP, que desvalorizaram 1,18% para 3,856 euros, e da Jerónimo Martins, que desceram 1,03% para 14,89 euros.

Lisboa seguiu, assim, a tendência das restantes praças europeias, numa altura em que se aproxima a passos largos o fimdo ano. Na Europa, o Stoxx 600, que agrega as maiores empresas da região, desvalorizou 0,77%, enquanto o DAX, da Alemanha, caiu 0,66%. O francês CAC 40 desvalorizou 0,79% e o espanhol Ibex caiu 0,74%.