Hoje nas notícias: Desconto no IRS, Centeno e Euromilhões

No próximo ano, haverá mais uma Câmara Municipal a devolver a totalidade do IRS a que têm direito aos seus munícipes. Segundo uma sondagem da Intercampus, um em cada três portugueses considera que o Governo vai ficar pior caso Mário Centeno abandone a pasta das Finanças. A marcar a atualidade está também a notícia de que o Governo recua na taxa sobre madeireiros e celuloses

Quase metade dos municípios vai dar desconto no IRS

Desde 2008 que todos os anos é transferido para as autarquias o equivalente a 5% da receita de IRS cobrado nos limites territoriais dos concelhos e as assembleias municipais decidem o que fazer com elas. Em 2008 apenas 44 câmaras municipais abdicaram desta receita ou, pelo menos, parte dela. No entanto, em 2020 serão 134 das 308 câmaras municipais a dar descontos no IRS, mais uma que em 2019. As restantes 174 ficam com toda a verba transferida pelo Estado central, totalizando 472,7 milhões de euros.

Sem Centeno, portugueses acreditam que Governo fica pior

Mário Centeno foi o ministro das Finanças responsável pela forte redução do défice na anterior legislatura. Arranca esta nova legislatura com a promessa de um excedente “histórico” já em 2020, mas também com o tabu sobre se permanece ou não no Executivo. Se sair, o Governo de António Costa ficará pior. De acordo com o barómetro da Intercampus, realizado para o Jornal de Negócios (link indisponível) e para a CM/CMTV, um em cada três portugueses considera que o Governo vai ficar pior caso Mário Centeno abandone a pasta das Finanças. A maioria, 43,2%, considera, no entanto, que a governação será igual, com ou sem o responsável pelas Finanças.

Euromilhões sai cada vez menos em Portugal

Os portugueses estão com pouca sorte no que toca aos prémios do Euromilhões e esse facto significa também que o Estado arrecada menos dinheiro no imposto de 20% sobre os maiores prémios. Desde outubro de 2004, quando o Euromilhões chegou a Portugal, que este foi o ano em que houve apenas um totalista: foram 79,1 milhões de euros que saíram em abril. No entanto, no conjunto Portugal é o quarto país onde há mais totalistas, numa lista liderada pelos britânicos. No que toca aos portugueses são 69, que somam 2.176 milhões de euros em prémios.

Governo recua na taxa sobre madeireiros e celuloses

O Governo queria cobrar uma taxa para a conservação dos recursos florestais às empresas de celulose ou madeireiros. A vontade surgiu em 2018, tendo sido aprovada no Orçamento de 2019 como autorização legislativa para o efeito, mas no OE para 2020, desapareceu, revela o Público. O Executivo confirma que não está em cima da mesa a possibilidade de pedir uma autorização legislativa para cobrar a taxa em 2020, mas diz que está a ser “analisada” a “necessidade de criar uma contribuição para a conservação dos recursos florestais” a médio prazo.

Marcas ameaçam subir preço dos carros novos por causa do CO2

A partir de dia 1, há novas regras para a venda de automóveis na União Europeia. Os veículos terão de respeitar um limite de emissões de dióxido de carbono (CO2) mais baixo, de 95 gramas de CO2 por km para ligeiros de passageiros e 147 g para comerciais ligeiros. Há marcas que vão acabar com modelos ou motorizações em comercialização, sendo que há outras que puderam subir os preços, revelam fontes do setor nacional ao Público.

