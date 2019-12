O Tribunal Providencial de Angola decidiu o arresto preventivo de participações em nome de Isabel dos Santos e do seu marido, Sindika Dokolo, e do gestor Mário Silva, em empresas como a Unitel, o BFA, o Bic Angola e a ZAP. Em comunicado, a Procuradoria-geral angolana refere a emissão de uma providência cautelar de arresto no Tribunal de Luanda.

“O Estado angolano, através da Sonangol, entrou com 100% do capital, correspondente a 193.465.406,23 euros (centro e noventa e três milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e seis euros e vinte e três cêntimos, tendo emprestado à sociedade Exem Energy BV 75.075.880,00 (setenta e cinco milhões, setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta euros), valores não devolvidos até à presente data“, refere o comunicado.

Ainda de acordo com o documento, “houve uma tentativa de pagamento da dívida por parte dos requeridos em kwanzas, facto que foi rejeitado em virtude de a dívida ter sido contraída em euros e esta cláusula resultar do próprio contrato“.

A primeira resposta de Isabel dos Santos foi no Twitter, apelando tranquilidade das equipas de gestão das empresas envolvidas.

A Procuradoria-geral da República angolana indica ainda que o arresto preventivo dos bens será efetuado através das “contas bancárias dos requeridos (pessoais) nos bancos BFA, BIC, BAI e Banco Económico” e ainda a partir das participações sociais de Isabel dos Santos, Sindika Dokolo, e do gestor Mário Silva em instituições como o Banco BIC, a Unitel, o Banco BFA, a ZAP Media, a FINSTAR, CIMANGOLA II – Sociedade de Investimentos, CONDIS – Sociedade Distribuição Angola, Continente Angola e SODIBA – Sociedade de Distribuição de Bebidas de Angola.

(Notícia atualizada às 20h50 com mais informação.)