O primeiro-ministro reúne-se esta sexta-feira em São Bento com os líderes dos partidos à esquerda para continuar as conversas sobre o Orçamento do Estado para 2020, disse ao ECO fonte oficial do Governo.

O objetivo é fazer um ponto de situação sobre o documento que começa a ser discutido no Parlamento na próxima semana e para o qual o executivo ainda não tem apoio parlamentar.

A mesma fonte salienta que já é a terceira vez que o chefe do executivo se reúne com os líderes dos partidos à esquerda desde o início de funções no âmbito da preparação do OE2020.

Esta quarta-feira o Presidente da República pediu um Governo “forte, concretizador e dialogante. Um apelo que surge numa altura em que o executivo é criticado à esquerda pela falta de vontade de negociar.

A mesma fonte sublinha que a proposta de lei do OE que está no Parlamento sofreu alterações face ao planos iniciais do Executivo dando como exemplos a autorização legislativa para baixar o IVA da energia e a eliminação da expressão contributivas no que se refere às pensões, alargando assim a possibilidade de aumentos mais generalizados.

A existência de reuniões esta sexta-feira foi revelada por Carlos César na reação à menagem de ano novo de Marcelo Rebelo de Sousa.