Marcelo Rebelo de Sousa defendeu esta quarta-feira a necessidade de um Governo “forte, concretizador e dialogante” que dê resposta aos problemas dos portugueses e fixou prioridades claras para 2020, com a Saúde à cabeça. O Presidente da República falava a partir do Corvo, nos Açores, na mensagem de Ano Novo.

Num artigo publicado no dia de Natal, o chefe de Estado mostrou-se dividido entre a esperança e a preocupação, assinalando a preocupação pelo “adiamento de decisões importantes para os anos mais próximos em áreas essenciais, até pela influência em termos de crescimento e emprego sustentados e significativos”, assim como, pela “concentração do debate público em pontos específicos, mais formais do que substanciais, mais conjunturais do que estruturais, à sensação difusa de que o dia-a-dia deve prevalecer sobre os horizontes de médio e longo prazo na perceção social de muitos, à situação crítica da comunicação social, acicate de instabilidade, de preferência pelo imediatismo, de potenciação do efémero em detrimento do fundamental”.

(Notícia em atualização)