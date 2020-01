Revista de imprensa internacional

O última dia da semana acorda com a notícia de que Donald Trump ordenou o ataque aéreo que matou o comandante da força de elite iraniana Al-Quds. Esta informação divulgada pelo Pentágono está a mexer com o mundo, levando a promessas de vingança, e até com os mercados, onde o petróleo já está a disparar mais de 3%. Nos automóveis, a Tesla vai deixar mais barato o seu famoso Model 3. Enquanto isso, no setor tecnológico, o ex-CEO da HBO assinou um contrato com a Apple para produzir filmes e programas de TV.

Financial Times

EUA matam general iraniano. Líder supremo promete vingança

O Presidente dos Estados Unidos da América ordenou um ataque aéreo para abater o comandante da força de elite iraniana Al-Quds, o general Qassem Soleimani, na madrugada desta sexta-feira, confirmou o Pentágono. O líder supremo do Irão já prometeu vingar a morte do comandante e decretou três dias de luto. O ataque teve como objetivo travar planos de ofensiva iraniana. Na sequência do ataque, o petróleo está a disparar mais de 3% nos mercados internacionais.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês)

Reuters

Tesla reduz preço do Model 3 na China

A Tesla decidiu baixar em 16% o preço do Model 3 na China, fabricado em Xangai, cujas unidades deverão começar a ser entregues a 7 de janeiro. Assim, estes novos automóveis elétricos passarão a custar 42.919 dólares (38.342 euros), um desconto que foi possível graças a subsídios que a empresa recebeu do Governo chinês. A fábrica chinesa da companhia norte-americana alcançou a meta de produção de 1.000 unidades por semana, cerca de 280 carros por dia.

Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês)

Expansión

Bankinter e BBVA no top 10 dos bancos europeus mais rentáveis

O KBC é o banco mais rentável da Europa. Com uma rentabilidade de capitais próprios (ROE) de 15%, o belga, que conta conta 294.830 milhões de euros em ativos, lidera um ranking realizado pelo Expansión. No top 10, embora não apareçam instituições portuguesas, há dois bancos espanhóis: o Bankinter, que aparece em terceiro com um ROE de 12,6%, e o BBVA, com um ROE de 10,1%.

Leia a notícia completa no Expansión (acesso livre, conteúdo em espanhol)

Le Monde

EUA planeiam proibir venda de cigarros eletrónicos com sabor

O Governo de Donald Trump anunciou que vai proibir a venda da maioria dos cigarros eletrónicos com sabor a partir de fevereiro. Assim, quem quiser adquirir estes produtos terá de ter uma autorização especial da Agência Nacional de Medicamentos e Alimentos (FDA, na sigla em inglês). Da parte das empresas, quem não parar a produção, distribuição e venda destes produtos dentro de 30 dias está sujeito a sanções.

Leia a notícia completa no Le Monde (acesso livre, conteúdo em francês)

Business Insider

Ex-CEO da HBO assina contrato com a Apple para produzir filmes e programas de TV

O ex-CEO da HBO, Richard Plepler, assinou um acordo de cinco anos com a Apple Plus para produzir filmes, séries, documentários e programas de TV. As notícias de que Plepler estaria a pensar avançar com um plano assim apareceram em novembro do ano passado, dando conta de que este estaria já a formar uma equipa em Nova Iorque para a construção desta nova editora/produtora. “A Apple é uma das empresas mais criativas do mundo e o lar perfeito para a minha nova produtora”, disse Plepler.

Leia a notícia completa no Business Insider (acesso livre, conteúdo em inglês)