Pedro Sánchez não conseguiu obter a maioria absoluta necessária para ser investido presidente do Governo de Espanha naquela que foi a primeira votação no Congresso dos Deputados, que decorreu este domingo de manhã. O socialista espanhol, que é candidato a formar Governo, obteve 166 votos a favor e 165 votos contra e houve 18 abstenções, avança o El País.

Do lado do candidato, para além do PSOE, estiveram os partidos Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Nueva Canarias e Teruel Existe. Em sentido inverso, o PP, Vox, Ciudadanos, Junts per Catalunya, CUP, Navarra Suma, Foro Asturias e PRC votaram contra. A Esquerra Republicana e o Bildu abstiveram-se, de acordo com o jornal.

O El País refere que a deputada Aina Vidal, favorável à investidura de Pedro Sánchez, faltou à votação por motivos de doença grave, um facto que jogou contra o candidato socialista. No entanto, o jornal refere que Vidal vai estar presente na votação final e decisiva, que está marcada para esta terça-feira, na qual ficará definido se Pedro Sánchez tem ou não o apoio do Congresso dos Deputados para formar Governo.

Pedro Sánchez tenciona formar Governo em coligação com o Unidas Podemos, possivelmente com Pablo Iglésias como seu “número dois”. Segundo o El Confidencial, mantendo o resultado deste domingo, Sánchez deverá conseguir conquistar a investidura, já com o voto da deputada que faltou.

Este sábado, num discurso de duas horas, Pedro Sánchez apresentou as ideias para o país do Executivo que tenciona liderar, acusando a direita espanhola de dificultar a formação de um Governo em Espanha. No debate, Pedro Sánchez ergueu a bandeira do combate à desigualdade “corrosiva” em Espanha e garantiu que o diálogo com a Catalunha será uma prioridade.

